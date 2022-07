Jérémy Frérot, Pascal Obispo, Tom Leeb... : tous solidaires face à un terrible drame

Triste spectateur impuissant du drame environnemental qui est en train de se jouer, Pascal Obispo a fait part de son désarroi sur Instagram et a tenu à apporter tout son soutien aux intervenants : "Pas de mots. Bravo et merci aux pompiers et aux pilotes de Canadairs." Tom Leeb a lui aussi exprimé son chagrin sur les réseaux (voir diaporama) face à la situation : "Le coeur brisé. 600 soldats du feu luttent depuis hier 15h contre un feu qui progresse à cause du vent." Même chose du côté de Jérémy Frérot, habitant de la région avec sa chérie Laure Manaudou et leurs enfants. "Notre bassin brûle. Force à tous les pompiers", écrit-il.

Nombreux ont été les internautes à réagir : "Tellement dommage. Cette super belle région", "Ça me fend le coeur. J'y étais il y a un mois. Un coin de paradis qui part en fumée", "Quelle désolation", "Atterré de voir tous ces feux, courage aux pompiers", "Horrible sensation de devoir quitter sa maison en pleine nuit quand le feu menace", "Je suis dévastée, c'est mon petit paradis." Un paradis qui prend malheureusement des allures d'enfer aujourd'hui...