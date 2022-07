Laure Manaudou : "L'amour éternel" avec son fils Lou en photo, loin de Jérémy Frérot

La vie d'artiste n'est pas toujours facile à concilier avec une vie de famille. Si certains, à l'image de la chanteuse Zazie, s'en sont sortis parfaitement en emmenant leurs enfants partout avec eux, d'autres à l'instar de Jérémy Frérot n'ont pas pu faire de même. Il faut dire que si tel avait été le cas, Laure Manaudou, la maman de ses deux garçons, aurait été privée de ses fils. Papa parti sur les routes, maman et enfants profitent donc d'une parenthèse en tête-à-tête avec "L'amour éternel". Au programme : balades dans la nature, escapades en bateau dans le bassin d'Arcachon, câlin et tendresse comme en témoignent les clichés postés dans sa story Instagram (voir diaporama). Un combo parfait pour recharger les batteries.

Ces moments avec Manon, 12 ans, Lou, 4 ans et son dernier petit garçon, 1 an, sont sacrés pour Laure Manaudou. Quand ils ne font pas bronzette et farniente, ce sont des petites sessions de sport, notamment à vélo, que le clan s'accorde. Dernièrement, l'atelier "Un, deux, trois, soleil" a toutefois donné du fil à retordre à Laure. Cette dernière avait filmé son fils Lou, très en colère après avoir vécu une défaite. Un moment drôle qui ne l'avait même pas étonnée : "La dure réalité de la vie, c'est bien un Manaudou", avait-elle légendé, clin d'oeil au caractère de cochon de son frère.

Depuis 2015, Laure Manaudou et Jérémy Frérot filent le parfait amour. Le couple, qui s'est rencontré dans les coulisses d'un des concerts du groupe Fréro Delavega à l'époque, avait officialisé son histoire d'amour sur le tapis rouge des NRJ Music Awards à Cannes après des mois à entretenir le mystère auprès des fans sur les réseaux sociaux. Le 18 juillet 2017, le bonheur monte d'un cran avec la naissance de leur premier garçon prénommé Lou.

L'année suivante, Laure Manaudou et Jérémy Frérot se passent la bague au doigt dans les Landes, endroit où ils ont élu domicile après avoir vécu à Marseille. En janvier 2021, l'ancienne nageuse met au monde un autre garçon dont le prénom n'a jamais été dévoilé. Un accouchement à l'issue duquel la jeune maman fut frappée par un important syndrome post-partum qu'elle n'avait pas pu cacher à ses abonnés. Cette mauvaise période derrière elle, Laure Manaudou peut enfin nager dans le bonheur.