Diaporama : Laure Manaudou : "L'amour éternel" avec son fils Lou en photo, loin de Jérémy Frérot

1 / 16 Exclusif - Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. © Cyril Moreau / Bestimage





2 / 16 Laure Manaudou et son fils Lou, 4 ans

3 / 16 Le second fils de Laure Manaudou et Jérémy Frérot

4 / 16 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage





5 / 16 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.





6 / 16 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.





7 / 16 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage

8 / 16 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage

9 / 16 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015.





10 / 16 Exclusif - Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage





11 / 16 Exclusif - Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage





12 / 16 Exclusif - Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou, Juan Arbelaez - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage





13 / 16 Laure Manaudou et son compagnon Jérémy Frérot - Arrivées à la 17ème cérémonie des NRJ Music Awards 2015 au Palais des Festivals à Cannes, le 7 novembre 2015. © Christophe Aubert via Bestimage





14 / 16 Exclusif - Jérémy Frérot, Laure Manaudou - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage

15 / 16 Exclusif - Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou, Laury Thilleman - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage