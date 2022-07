Zazie, maman en galère avec sa fille Lola ? "Ça pouvait s'avérer compliqué"

Zazie, Isabelle Marie Anne de Truchis de Varennes de son vrai nom, a évidemment parlé de ce dernier bébé mais aussi de celui, sans doute le plus réussi, à qui elle a donné naissance il y a près de vingt ans, sa fille, Lola Cahen. A l'époque, Zazie est en couple avec le musicien Fabien Cahen, le papa donc, dont elle finit par se séparer. Toujours à fond dans sa carrière de chanteuse, elle doit alors combiner vie pro, concerts et tournée avec sa vie de jeune maman. Un challenge osé mais réussi et bien plus que ce à quoi elle s'attendait !

Contrairement à ce que tout le monde peut croire, conjuguer la vie d'artiste et de maman n'a rien d'impossible : "Moi, à partir du moment où j'ai fait un enfant, je me suis dit que ça pouvait s'avérer compliqué. Mais, en fait non. [...] Un enfant dans un tour bus, c'est tout à fait possible. Surtout quand il est petit." Zazie poursuit : "Je pense qu'on a une idée fausse de ce drôle de métier. Je pense qu'on peut le faire en étant parfaitement et imparfaitement soi-même." Etonnamment, malgré ses voyages sur les routes, Zazie "voyait vachement plus [sa] fille."

Lola a désormais bien grandi. Ce qui n'empêche pas Zazie de trouver encore une organisation particulière pour passer le plus de temps possible avec elle. La coach de The Voice affirme tourner "une semaine sur deux" et profiter de son temps libre pour sa famille ou ses projets musicaux. Quid de l'amour ? Plutôt discrète sur la question, Zazie serait a priori toujours célibataire depuis sa séparation en 2015 d'avec Philippe Paradis, avec qui elle a collaboré durant 12 ans.