Zazie, maman de Lola (19 ans) : qui est le père de sa fille ?

Fusionnels autant dans leur vie professionnelle que personnelle, le couple donne naissance à leur premier enfant, Lola, en 2002. Malheureusement, leur relation s'étiole par la suite et le couple se sépare trois ans après la naissance de leur fille, en 2005. Très proches malgré leur rupture, ils ont collaboré ensemble sur le titre La Passion présent dans le second album solo de Fabien Marchands de Loups sorti en 2006, un an après leur séparation. Un titre plus qu'évocateur.

Côté carrière, Fabien a également fait les premières parties d'artistes français et internationaux comme Muse, Jean-Louis Aubert et M au début des années 2000. En 2001, il a figuré dans le clip Les lignes de nos mains de Patricia Kaas dans lequel on peut le voir en tant que guitariste.