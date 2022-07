Diaporama : Zazie, maman en galère avec sa fille Lola ? "Ça pouvait s'avérer compliqué"

1 / 17 Zazie, maman en galère avec sa fille Lola ? "Ça pouvait s'avérer compliqué"

2 / 17 Zazie - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage





3 / 17 Zazie - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage





4 / 17 Exclusif - Zazie - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage





5 / 17 Exclusif - Zazie - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage





6 / 17 Exclusif - Zazie - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 4", qui sera diffusée le 4 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage

7 / 17 Zazie lors du photocall du dernier défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2020 "Jean-Paul Gaultier" au théâtre du Châtelet à Paris, France, le 22 janvier 2020. © Veeren-Clovis/Bestimage





8 / 17 Exclusif - Zazie - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 4", qui sera diffusée le 4 janvier 2020 sur TF1, à Paris. Le 17 décembre 2019 © Gaffiot-Perusseau / Bestimage





9 / 17 Zazie - People à la première du spectacle 'War Horse' à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Le 29 novembre 2019 © Giancarlo Gorassini / Bestimage

10 / 17 Exclusif - Zazie - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" au Palais des Congrès à Paris, qui sera diffusée le 2 janvier 2020 en prime time sur W9. Le 25 novembre 2019 Pour cette 5ème édition : L'association Tout le monde contre le cancer vous emmène dans une soirée pleine de surprises et d'émotions. 2500 personnes se sont réunies autour d'une trentaine d'artistes présents afin de partager un moment convivial. Des personnalités de tous les milieux artistiques vont relever le défi d'interpréter une chanson accompagnée par des chanteuses et chanteurs talentueux. Tout au long du show Nicolas Rossignol, président de l'association Tout le monde contre le cancer prendra la parole afin de lancer l'opération annuelle " 100 noëls dans 100 hôpitaux " . Le but de cette opération : offrir le plus beau des noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de Parents en France. 20 000 cadeaux seront offerts et une cinquantaine de noël seront organisés dans différents hôpitaux de France à travers des gouters, magiciens, chanteur le tout décoré aux couleurs de Noël. © Giancarlo Gorassini / Bestimage





11 / 17 Zazie lors de la cérémonie de clôture de la 9ème édition du Festival International du Film Policier de Beaune, le 1er avril, 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage





12 / 17 Zazie en concert à l'occasion du festival Les Belles journées à Bourgoin Jallieu le 7 septembre 2019. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage

13 / 17 Exclusif - Zazie - Enregistrement de l'émission "Tout le monde chante contre le cancer, les stars relèvent le défi" au Palais des Congrès à Paris, qui sera diffusée le 2 janvier 2020 en prime time sur W9. Le 25 novembre 2019 Pour cette 5ème édition : L'association Tout le monde contre le cancer vous emmène dans une soirée pleine de surprises et d'émotions. 2500 personnes se sont réunies autour d'une trentaine d'artistes présents afin de partager un moment convivial. Des personnalités de tous les milieux artistiques vont relever le défi d'interpréter une chanson accompagnée par des chanteuses et chanteurs talentueux. Tout au long du show Nicolas Rossignol, président de l'association Tout le monde contre le cancer prendra la parole afin de lancer l'opération annuelle " 100 noëls dans 100 hôpitaux " . Le but de cette opération : offrir le plus beau des noëls aux enfants malades et leur famille dans 100 hôpitaux et Maisons de Parents en France. 20 000 cadeaux seront offerts et une cinquantaine de noël seront organisés dans différents hôpitaux de France à travers des gouters, magiciens, chanteur le tout décoré aux couleurs de Noël. © Giancarlo Gorassini / Bestimage





14 / 17 Zazie - Inauguration de la "Fondation Goodplanet - Domaine de Longchamp" à Paris, le 13 mai 2017. © CVS/Bestimage





15 / 17 Zazie lors de la cérémonie de clôture de la 9ème édition du Festival International du Film Policier de Beaune, le 1er avril, 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage





16 / 17 Zazie lors de la cérémonie de clôture de la 9ème édition du Festival International du Film Policier de Beaune, le 1er avril, 2017. © Giancarlo Gorassini/Bestimage