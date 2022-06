Laure Manaudou et Jérémy Frérot, leur fils Lou en pleine crise de colère : "C'est bien un Manaudou..."

Les coups de colère et les coups de sang, Laure Manaudou connait bien ça ! Championne olympique à de multiples reprises, disposant d'une impressionnante collection de médailles de tous métaux, l'ancienne nageuse sait toutefois ce que c'est, parfois, d'échouer lors d'une compétition. Mais dans la famille, tout le monde n'a pas encore cette habitude. Le petit Lou, le fils de 4 ans qu'elle a eu avec Jérémy Frérot en juillet 2017, n'est par exemple pas un très bon perdant. Et il le fait savoir à la moindre occasion !

La dure réalité de la vie, c'est bien un Manaudou...

Sur son compte Instagram officiel, Laure Manaudou a effectivement partagé une vidéo de Lou en pleine crise existentielle, le 13 juin 2022. Larmes, pleurs et cris du coeur... le petit garçon trépigne sur place et gigotte de la jambe, impatient d'obtenir de meilleurs résultats. Le problème ? Le pauvre bout de chou a perdu contre ses copains lors d'une partie très importante de 1, 2, 3 soleil. "La dure réalité de la vie, c'est bien un Manaudou...", plaisante la jeune maman de 35 ans, en tentant de rassurer son fils comme elle le peut.

Il est vrai qu'autour de Lou, tout le monde remporte souvent la victoire haut la main. Son oncle, Florent Manaudou, est un grand spécialiste des épreuves de nage libre ; il a, par exemple, été sacré champion du monde en grand bassin du relais 4 × 100 mètres. Quant à son papa, Jérémy Frérot, c'est en donnant de la voix qu'il récolte ses récompenses. Le chanteur et Laure Manaudou ont eu, ensemble, deux garçons : Lou, qui célébrera bientôt son 5e anniversaire, et un petit dernier, dont on ignore le prénom, qui est né en janvier 2021. L'ancienne sportive a également une grande fille aînée, Manon, 12 ans, issue de sa relation précédente avec Frédérick Bousquet. On n'aperçoit, cela dit, jamais le visage d'aucun de ses enfants sur les réseaux sociaux. Même la crise de larmes de Lou a été camouflée, le 13 juin 2022, par un grand émoji en forme de coeur pour préserver son anonymat...