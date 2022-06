Laure Manaudou et Jérémy Frérot : Adorable en couche, leur petit dernier grandit à vue d'oeil !

C'est ce que l'on pourrait appeler la dolce vita dans le bassin d'Arcachon : depuis leur installation dans le Sud-Ouest, Laure Manaudou et son mari Jérémy Frérot semblent n'avoir jamais été aussi heureux ! Entourés de leurs deux fils, nés en 2017 et 2021, ainsi que de Manon, la fille aînée de Laure Manaudou et de son ex Frédéric Bousquet, ils profitent de la douceur de vivre de la région.

Et ce dimanche, particulièrement ensoleillé, l'ancienne nageuse olympique l'a passé avec son plus jeune fils, un petit garçon dont le prénom n'a jamais été révélé. Âgé d'un an et demi, il semble en tout cas grandir à vue d'oeil à chaque fois que sa célèbre maman l'affiche dans ses stories. Et pour l'occasion, celle-ci avait décidé de ne pas le couvrir et de le laisser s'amuser sur la terrasse en couche (voir le diaporama). Peut-être s'était-il également baigné dans la piscine qu'on aperçoit en arrière-plan...

Le petit Lou, son frère aîné qui aura 5 ans en juillet était également présent sur les stories de sa célèbre maman et a improvisé un cache-cache sur la story suivante. Pas de trace en revanche de Jérémy Frérot.. Le couple s'affiche assez rarement ensemble de toute façon, préférant se taguer sur certaines publications mais rester discrets. A l'exception, bien sûr, du confinement pendant lequel on les a même vus faire du yoga en duo !