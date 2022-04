Laure Manaudou et Jérémy Frérot parents: leur fils a déjà bien grandi !

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

13 photos

Né en janvier 2021, le fils de Laure Manaudou et Jérémy Frérot est déjà un grand garçon ! L'ancienne nageuse a partagé une jolie photo sur Instagram où on le voit et il grandit à vue d'oeil.