Laure Manaudou avec ses deux jeunes fils : moment de complicité dans le jardin

L'ex nageuse Laure Manaudou est une maman comblée ! Elle l'a une fois de plus prouvé ce mercredi 23 mars sur son compte Instagram en partageant une adorable photo de ses deux jeunes bambins.

L'histoire d'amour passionnelle entre l'ex reine des bassins et le chanteur Jérémy Frérot qui dure depuis 2015 a donné naissance à deux adorables garçons, l'un né en 2017 qui répond au prénom de Lou, et un second en 2021. Cette semaine, on a pu découvrir les deux jeunes enfants dans un jardin, entouré de jeux pour enfants comme une balançoire et un toboggan. Le nageuse a pris la photo alors que ses deux fils étaient de dos. (voir diaporama).

Très protectrice de ses enfants, la nageuse était montée au créneau en février dernier pour défendre son fils, victime de moquerie à l'école, et casser certains clichés. La championne olympique avait déclaré : "Quand ton fils va à l'école avec une couette et qu'il revient en te disant que les copains se sont moqués de lui parce que "c'est pour les filles les couettes." Elle avait ensuite poursuivi : "Tu lui expliques que les garçons ont le droit de porter du rose, des couettes, que les filles ont le droit d'avoir les cheveux courts et porter du bleu. Qu'il fait ce qui lui plaît à lui et non aux autres."

Avant son histoire avec Jérémy Frérot, Laure Manaudou avait connu une idylle avec le nageur Frédérick Bousquet. De cette union, était née Manon, en 2010 et dont on apprenait qu'elle mesurait déjà 1m70 à 12 ans en janvier dernier ! En février, la jeune fille avait passé des vacances aux côtés de son père en Polynésie française dans des décors paradisiaques et une nature luxuriante. La jeune fille s'était même offerte une nage avec des requins devant le sourire de son père pour l'occasion. Issue d'une famille de sportif professionnel, on sait déjà que la jeune fille n'a pas peur du challenge !