Laure Manaudou impressionnée : à 11 ans, sa fille est déjà si grande !

Pour autant, sa carrière dans les bassins ne cesse de rattraper la jeune maman. Encore récemment, l'ex-championne a vu dévoiler son aventure, qui était jusqu'alors méconnue, avec le titré olympique Alain Bernard. C'est dans son livre autobiographique que le nageur a révélé cette liaison... qui s'est mal terminée.

Laure Manaudou, tout comme son frère Florent Manaudou, était récemment à l'affiche de l'émission d'Amazon prime video Celebrity Hunted. Elle racontait chez nos confrères de Télé 7 jours que le tournage lui avait offert une coupure dans sa vie de maman : "Le concept était très excitant, et c'était surtout l'occasion de passer du temps ensemble, a-t-elle expliqué. Florent a tout de suite été motivé. Moi, j'ai eu plus de mal à me lancer. Comme le tournage était prévu deux mois après mon accouchement, j'ai longtemps hésité. Mais finalement, quand j'ai vu ce que c'était d'être à la maison avec trois enfants, j'étais contente de partir".