Florent Manaudou bientôt marié à sa fiancée Pernille ? Le nageur donne enfin une réponse

C'est l'une des belles histoires de la natation. Véritable star de la discipline, Florent Manaudou a fait une belle rencontre dans les bassins lorsqu'il a croisé la route de la jolie Pernille Blume. Avant cela, le frère de Laure Manaudou a eu des relations plutôt médiatisées avec la cavalière Fanny Skalli ou encore la joueuse de tennis Alizé Lim. Visiblement, le beau gosse a un faible pour les sportives et le 14 février 2020, le jour de la Saint-Valentin, il officialise son histoire avec la nageuse danoise. Depuis, les deux tourtereaux vivent une très belle histoire entre la France, le Danemark et parfois même les États-Unis.

Très heureux malgré la distance qui peut parfois les séparer, ils décident en septembre 2021 de se fiancer et dévoilent l'information sur leurs réseaux sociaux. Une magnifique nouvelle pour le jeune couple, mais depuis cette annonce en grande pompe, Florent Manaudou se fait plutôt discret sur la question. Interrogé par Télé 7 jours, le médaillé d'or olympique a bien voulu expliquer les raisons qui ont pu retarder l'heureux évènement. "Avec le Covid, plein de mariages ont été décalés. Que l'on se marie dans deux ou quatre ans, je serai juste fiancé un peu plus longtemps...", explique-t-il dans un sourire.

D'ici-là, ce serait bien que l'on gagne tous les deux une médaille aux Mondiaux

S'il est très amoureux et souhaite plus que tout se marier, Florent Manaudou a d'autres objectifs en tête pour lui faire oublier la longueur des préparatifs. "D'ici-là (au mariage), ce serait bien que l'on gagne tous les deux une médaille aux Mondiaux, comme l'été dernier (argent pour lui et bronze pour elle) aux Jeux de Tokyo", espère-t-il.

Le grand copain de Camille Lacourt n'est donc pas plus pressé que ça et prendre son temps ne semble pas lui poser plus de problème que ça. Surtout que d'ici deux ans, une échéance sportive lui tient particulièrement à coeur, les Jeux olympiques de Paris en 2024. "Participer aux Jeux, dans son pays, c'est le rêve d'une vie. Alors gagner...", rêve-t-il. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !