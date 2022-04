Florent Manaudou blagueur : comparaison peu flatteuse pour sa fiancée Pernille Blume...

On connaissait Florent Manaudou nageur d'exception, il faudra maintenant compter sur Florent Manaudou l'humoriste ! Considéré comme l'un des meilleurs athlètes de sa génération, il l'a encore prouvé l'été dernier lors des Jeux olympiques de Tokyo où il a ramené une superbe médaille d'argent. Une performance qui a fait le bonheur de sa soeur Laure, mais également de son amoureuse, Pernille Blume. En couple avec la jolie danoise de 27 ans depuis 2020, le natif de Villeurbanne vit depuis une belle romance. Et, entre eux, il n'y a pas que le sport il y a aussi l'humour.

Les deux tourtereaux se sont fiancés en septembre 2021 et tout semble aller pour le mieux entre eux. Si leurs emplois du temps respectifs sont très chargés, ils arrivent néanmoins à trouver des moments pour se retrouver et partager de beaux moments ensemble. Mardi 26 avril, Florent et Pernille se sont retrouvés pour prendre l'avion ensemble et le beau-frère de Jérémy Frérot en a profité pour se moquer gentiment de sa future femme. Sur une vidéo, on voit la belle blonde qui a laissé son oreille dépasser entre ses longs cheveux, ce qui a inspiré une petite blague au champion, comme on peut le voir dans sa story sur Instagram (à retrouver dans le diaporama).

Après l'avoir interpellée, il lui lance en anglais : "Oh, tu es un elfe ! Est-ce que tu as joué dans Le Seigneur des anneaux ? Tu es une princesse dans le film, c'est ça ?". Une petite pique qui s'explique par le look très elfique de Pernille avec son oreille qui dépasse des cheveux. La blague semble en tout cas faire sourire la Danoise, qui ne s'en offusque pas. Florent Manaudou ajoute un emoji elfe et la fameuse phrase attribuée à Gollum, "Mon précieux".

Direction les États-Unis et la Floride

Les deux amoureux n'ont pas vraiment partagé d'informations sur leur voyage et on ne sait pas encore s'il s'agit de vacances en amoureux ou d'un stage de préparation. Une chose est sûre, comme l'a indiqué Florent Manaudou en story, ils sont aux États-Unis. Après être arrivés à l'aéroport de New-York, ils se dirigent actuellement vers la Floride et Jacksonville pour un beau moment à deux.