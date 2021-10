Florent Manaudou gaffeur : il a blessé sa fiancée Pernille Blume !

L'actualité est plutôt chargée en ce moment pour Florent Manaudou. Le petit frère de Laure Manaudou a décroché une très belle médaille d'argent lors des Jeux olympiques de Tokyo (sur le 50m nage libre), mais cela ne lui suffit visiblement pas puisqu'il a décidé de se lancer dans un projet complètement fou en compagnie de sa soeur. Invité hier sur le plateau de l'émission C à vous (France 5) pour parler de son actualité, le beau gosse de 30 ans en a profité pour glisser quelques indiscrétions sur les coulisses des tournages de ses vidéos Instagram.

En couple avec la nageuse suédoise Pernille Blume depuis février 2020, Florent Manaudou vit une relation fusionnelle avec celle qu'il vient tout juste de demander en mariage. Très complices, les deux sportifs n'hésitent jamais à faire de petites vidéos très marrantes que le champion poste sur son compte Instagram. Invité à s'exprimer sur le sujet par Anne-Élisabeth Lemoine, le nageur a d'ailleurs fait une confidence assez étonnante sur ces tournages souvent physiques et qui peuvent mal tourner. "Je l'ai blessée juste avant les JO en faisant ça (la portant en l'air ndlr) (...) elle est mal retombée parce qu'elle a eu peur et elle s'est fait une petite fracture du pouce", dévoile-t-il.

Sans elle, je n'y serais pas arrivé

Heureusement pour la Suédoise de 27 ans, plus de peur que de mal puisque la blessure en question "n'a pas eu d'incidence" selon Florent Manaudou et on peut le croire sur parole puisque sa fiancée est repartie des JO avec une belle médaille de bronze. Visiblement très amoureux, l'ex-compagnon d'Alizé Lim a profité de son passage sur le plateau de France 5 pour évoquer ses sentiments envers sa fiancée. "Pernille m'a énormément aidé dans les derniers mois. On a vécu ça collés l'un à l'autre, parce qu'on s'entraîne aussi ensemble et on est fiancés, donc on vit ensemble (...) Je lui dédie énormément de bons moments, parce que je pense que sans elle, je n'y serais pas arrivé", a-t-il déclaré.