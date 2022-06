Laure Manaudou et Jérémy Frérot : leur fils Lou, 4 ans, est déjà immense !

Le sport, ils ont ça dans le sang ! Maman de trois enfants, Laure Manaudou prend grand soin de transmettre à chacun le goût de l'effort et des grosses suées. Son petit dernier, en tout cas, file à la vitesse de la lumière. Lou, 4 ans - il en aura 5 le 8 juillet 2022 - n'est pas spécialiste des piscines, comme sa mère ou son oncle Florent Manaudou, mais il semble être déjà particulièrement en confiance sur terre, filant sur sa planche à roulettes.

Le samedi 4 juin 2022, Laure Manaudou a effectivement partagé une photographie, sur Instagram, capturée au skatepark de la Teste-de-Buch, en Nouvelle Aquitaine. On y aperçoit le petit cadet de la famille, Lou, déjà si grand, camouflé par ses différents accessoires. Lou est le premier enfant de l'ancienne championne de natation et de son époux Jérémy Frérot - prochainement à l'affiche de l'émission La chanson de l'année. Ensemble, ils ont également eu un garçon dont on ignore le prénom en janvier 2021. Laure Manaudou a aussi une fille aînée, Manon, 12 ans, née de sa précédente relation avec Frédérick Bousquet.

Mon boulot, c'est mère au foyer

Si elle cache avec grande précaution le visage de ses enfants, et met un point d'honneur à protéger leur intimité, Laure Manaudou accepte régulièrement de dévoiler quelques détails de son quotidien de maman. Il faut dire que c'est désormais loin des piscines olympiques qu'elle évolue, elle qui a préféré mettre une priorité sur l'éducation de sa fille et de ses deux garçons. "Mon boulot, c'est mère au foyer, expliquait-elle récemment sur les réseaux sociaux. Franchement, je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive. Je ne m'attendais pas à autant de chamboulements. J'attends toujours l'ampoule qui s'éclairera au-dessus de ma tête, le jour où j'aurai l'illumination de ce que je veux faire de ma vie. Mais ça ne me dérange pas de vivre comme ça, j'ai cette chance. J'attends qu'ils grandissent un peu pour repartir sur des événements sportifs et me faire plaisir. Quand on est maman, on s'oublie et c'est important de penser à soi..."