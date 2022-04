Laure Manaudou : Sa fille Lou (très grande) immortalisée à la plage avec son petit frère

Comme de très nombreuses familles en France, Laure Manaudou, Jérémy Frérot et leurs enfants ont profité du week-end prolongé de Pâques pour se réunir. Et sous une température pareille, rien de mieux qu'un petit tour à la plage ! Installé dans le Bassin d'Arcachon depuis plusieurs années, le couple peut en effet profiter à volonté de l'océan Atlantique avec toute leur progéniture. Ce qu'ils ont fait ce lundi !

En story sur Instagram, l'ancienne sportive a en effet partagé une photo de sa fille aînée, Manon, qui vient de fêter ses 12 ans, en compagnie de son petit frère Lou, 4 ans et demi. Les deux enfants semblent bien s'amuser, rendant leur maman plus heureuse que jamais (voir le diaporama). En revanche, leur petit frère, dont on ne connait toujours pas le prénom, n'est pas sur le cliché, peut-être resté à la maison avec son papa, Jérémy Frerot, qui est aussi celui de Lou mais pas celui de Manon.

En effet, l'adolescente est née de l'histoire d'amour entre sa mère et un autre nageur, Frédérick Bousquet, terminée en 2014. Et tout le monde semble aujourd'hui s'entendre parfaitement dans cette famille recomposée : la jeune fille passe du temps avec son papa (qui l'a récemment emmenée en vacances à Tahiti) mais s'entend également très bien avec son beau-père. Et le cliché nous montre encore une fois à quel point elle a grandi : à 12 ans, elle semble posséder des jambes interminables ! Un effet de la photo ou la réalité ? En tout cas, la jeune Manon semble avoir choisi la voie du sport comme ses parents et son oncle Florent : elle ne nage pas mais monte particulièrement bien à cheval.

Tout va bien, donc, dans la famille Manaudou, qui nage dans le bonheur malgré les quelques coups durs occasionnels : il y a peu, la championne olympique avait dénoncé le sexisme dont avait été victime son fils de 4 ans. "Quand ton fils va à l'école avec une couette et qu'il revient en te disant que les copains se sont moqués de lui parce que 'c'est pour les filles les couettes'", avait-elle écrit sur Instagram, précisant qu'elle lui avait ensuite expliqué que le plus important était de faire comme on le voulait.

Un grand événement devrait également marquer la famille cette année : le mariage de Florent avec sa petite amie danoise, Pernille Blume, elle aussi grande championne de natation. Annoncée en septembre dernier, cette bonne nouvelle ne devrait désormais plus tarder et couronner trois ans de bonheur !