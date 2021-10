Florent Manaudou : Sa fiancée Pernille Blume dans "Danse avec les stars", elle impressionne !

Laure Manaudou a pris sa retraite de la natation en 2013. Depuis, elle s'épanouit dans le rôle de femme au foyer et s'est reconvertie en tant que supportrice. Après avoir savouré la médaille olympique de son petit frère Florent, l'ancienne nageuse soutient sa fiancée Pernille Blume, candidate de Danse avec les stars.

3 médailles olympiques (une en or et deux en bronze), 3 titres de championne du monde et 5 de championne d'Europe : Pernille Blume possède un impressionnant palmarès. Elle souhaite y ajouter une ligne en remportant Danse avec les stars. La jolie blonde de 27 ans participe à la 18e saison de la version danoise de l'émission, intitulée Vild med dans et diffusée sur la chaîne TV 2.

Comme les candidats du Danse avec les stars français (dont font partie le chanteur Tayc, Billal Hassani, Wejdene ou encore Lucie Lucas), Pernille Blume répète toute la semaine avec son partenaire, Morten Kjeldgaard. Le duo se produit en live lors de primes suivis par des milliers de téléspectateurs. Laure Manaudou a suivi avec attention son numéro du vendredi 1er octobre 2021, inspiré de James Bond. Hasard ou coïncidence : le nouveau volet de la saga consacré à l'agent secret britannique, Mourir peut attendre, sortira en France le mercredi 6 octobre 2021. "[Ma] magnifique belle-soeur @pernilleblume", a commenté Laure Manaudou dans sa story, impressionnée par la fiancée de son frère.