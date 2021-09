Léa Seydoux et Ana de Armas : Combat de décolletés à l'avant-première de Mourir peut attendre

Daniel Craig a beau dire que le personnage de James Bond ne devrait jamais être joué par une femme, l'agent secret britannique ne serait pas grand chose sans elles. Déjà rien que pour assurer un peu de classe et de puissance sur le tapis rouge déployé pour l'avant-première mondiale du dernier opus, Mourir peut attendre,sur les marches du Royal Albert Hall de Londres (Royaume-Uni), le mardi 28 septembre 2021.

La merveilleuse Ana de Armas, qu'on voit pour la première fois à l'écran d'un James Bond, était venue habillée d'une robe fendue, toute en satin noir. Il fallait pourtant s'imposer face à la robe sublime de Lashana Lynch, tout aussi sublime. Les deux actrices affichaient une complicité tendre à observer sur le tapis rouge.

Alors que les messieurs avaient tous choisi des smoking à noeud papillon, avec du velours pour Daniel Craig et le prince William, notre Française Léa Seydoux avait préféré arriver dans une robe incrustée de cristaux dotée d'une longue cape blanche.

De nombreuses personnalités étaient présentes pour cet évènement, à commencer par Billie Eilish et son frère, compositeurs et interprètes de la bande-originale du film Mourir peut attendre. La championne de tennis Emma Raducanu, Naomie Harris, Jason Momoa, Harry Kane, le prince Charles et son épouse Camilla, Kate Middleton et tant d'autres avaient fait spécialement le déplacement.

James Bond : Mourir peut attendre, de Cary Joji Fukunaga sortira en salles le 6 octobre 2021 en France.