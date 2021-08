Léa Seydoux a tout coupé : elle dévoile une coupe très très courte, sa "touche punk" !

On l'a connue avec à peu près toutes les coupes de cheveux. Toutes les longueurs, toutes les couleurs, elle les a essayées. On a même vu Léa Seydoux donner la réplique à Adèle Exarchopoulos, dans La vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche, munie d'une crinière bleue. Le 20 août 2021, c'est un nouveau look qu'elle expose sur la couverture du magazine Elle. La comédienne de 36 ans a tout coupé, avec "une touche punk", ce qui tombe plutôt bien : l'hebdomadaire a été rédigé avec pour thématique "Oser être soi, en finir avec les injonctions pour de bon".

Les spectateurs auront bientôt l'occasion de découvrir Léa Seydoux, sous toutes les coutures, puisqu'elle est à l'affiche de cinq films, rien que ça, répartis sur l'ensemble de l'année 2021. Le nouvel opus de la saga James Bond, Mourir peut attendre, signé Cary Joji Fukunaga, va finalement rejoindre les grands écrans le 6 octobre prochain après de nombreux mois d'attente et des reports multiples. L'actrice était également omniprésente au Festival International du film de Cannes 2021 puisqu'elle a joué dans trois films en compétition : France de Bruno Dumont, L'Histoire de ma femme d'Ildiko Enyedi et The French Dispatch de Wes Anderson. Les festivaliers ont hélas dû faire sans elle.