Laure Manaudou lâchée par Jérémy Frérot : drôles de vidéos avec les enfants

Chez Laure Manaudou et Jérémy Frérot, on devine rapidement qui est sportif et qui ne l'est pas. La preuve en images.

Jeudi 9 avril 2020, l'ancienne nageuse de 33 ans et le chanteur de 30 ans ont partagé des vidéos d'un challenge un peu particulier sur leurs pages Instagram. Laure Manaudou avait été désignée par l'ancienne Miss France Laury Thilleman pour réaliser le "crapaud challenge" avec son mari, qui consiste à grimper sur son partenaire, descendre par le dos la tête en bas et passer entre ses jambes. Si Laury Thilleman et son mari Juan Arbelaez ont exécuté cette figure sportive et acrobatique avec une certaine aisance malgré le manque d'élégance, Laure Manaudou et Jérémy Frérot se sont montrés un peu plus en difficulté.

Jérémy Frérot a eu du mal à supporter sa femme qui fait la même taille que lui et qui est plus galbée. Tous les jours, Laure Manaudou s'adonne à une séance de sport, tout en respectant les règles de confinement. À la fin de la figure, l'interprète de L'Homme nouveau a tout simplement préféré lâcher son épouse après avoir été appelé par leur fils Lou (2 ans et demi). Un abandon vécu avec humour par Laure Manaudou, hilare sur les tapis d'exercice. "Couple de challengers VS Parents. On ne vit pas tous le même confinement. Merci @laurythilleman & @juanarbelaezchef. Quand tu fais la même taille et quasi le même poids que ton mari, c'est un peu compliqué", a commenté Laure Manaudou en légende de sa vidéo. "On l'a fait en vrai, en finissant par un double salto arrière carpé, mais je voulais humilier personne...", a commenté de son côté Jérémy Frérot.