Julien Courbet se fait rouler en achetant un studio : il raconte sa regrettable mésaventure

Julien Courbet anime Ça peut vous arriver chaque jour sur M6. Une émission consacrée à la défense des Français. Épaulé par plusieurs experts (avocats, négociateurs, journalistes...), il tente de régler des litiges, dont ces derniers sont les victimes. Généralement, il s'agit d'affaire de consommation (immobilier, automobile...). Mais ce lundi 28 février 2022, l'animateur a décidé d'évoquer l'un de ses propres problèmes.

Le cas d'Axelle était d'abord expliqué, elle qui vit dans un appartement d'une résidence neuve et dont la majorité des prises murales ne fonctionnent pas. La journaliste Charlotte a alors analysé le problème : "Finalement, on peut se dire que c'est bien d'emménager dans du neuf quand on est locataire (...) mais le souci que ça pose, c'est que les bailleurs ne font rien parce que c'est censé être l'assurance qui prend en charge, donc ça prend des mois et des mois, ça dure d'expertise en expertise et rien ne se passe. Sur des résidences anciennes, il n'y a pas d'assurance et le bailleur intervient tout de suite, il n'a pas le choix".

"Les appartements sur plan, c'est fabuleux !", a alors lâché Julien Courbet avec ironie bien sûr. Et pour cause, il a lui-même été victime d'une galère en achetant un bien. "Moi, j'ai fait un petit investissement, c'est un studio. Donc on paie sur plan, c'était pas cher, c'était pour faire un investissement avec des loyers, voilà. Et quand je vais visiter - comme c'était une seule pièce, il y avait normalement un velux - et il y n'a plus de velux !", a-t-il raconté.

Le papa de Lola (21 ans) et Gabin (20 ans) a ensuite relaté son échange pas du tout concluant avec son entrepreneur : "'Vous n'avez pas mis le velux ?' - 'Non, c'était compliqué' - 'Vous me l'avez fait un petit peu payer quand même' - 'Oh écoutez, vous n'allez pas chipoter Monsieur Courbet pour un velux !'". Une situation qui a le don d'agacer l'animateur. "Franchement, ces appartements sur plan, quand ce n'est pas du retard, il manque des choses...", a-t-il regretté avant de se reconcentrer sur le cas d'Axelle.