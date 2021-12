Julien Courbet prend une grande décision avant les fêtes : sa fille le suit, il se fait clasher !

L'ambiance Noël donne bien des idées ! Laetitia Milot agrandit la famille pour le plus grand bonheur de sa petite Lyana... et à 56 ans, Julien Courbet prend une grande décision. C'est sur les réseaux sociaux que l'animateur de l'émission de litiges Ça peut vous arriver (M6 et RTL) annonce ce changement de taille, juste avant les fêtes de fin d'année.

Julien Courbet se saisit de son compte Twitter lundi 20 décembre 2021 pour révéler sa bonne résolution avant l'heure. "Je n'invite personne à faire comme moi, je partage sur mon compte certains choix de vie. J'ai décidé que je ne mangerai plus de foie gras, je n'y arrive plus en fait, et égoïstement je pense aussi à ma santé et forme physique. Chacun fait comme il veut", lance-t-il avant de souhaiter de joyeuses fêtes à ses amis virtuels. En commentaires, les internautes donnent leurs avis. L'un d'entre eux demande alors si Julien Courbet est devenu vegan et la réponse est claire : "Pas du tout !" Plus encore, l'animateur en profite pour révéler que sa fille Lola, 21 ans - née de ses amours avec sa femme Catherine - a elle aussi pris la décision d'arrêter le foie gras.