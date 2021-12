Laetitia Milot adopte ! La famille s'agrandit avant Noël, sa fille Lyana aux anges

C'est donc à quatre qu'ils célébreront les fêtes de fin d'année ! De quoi rendre l'ex-star de Plus belle la vie plus heureuse que jamais, surtout après les drames récemment vécus. Dans les colonnes de Télé Star, la jeune maman se livre sur son appréhension de l'année à venir. "Pour 2022, on peut me souhaiter que ma fille, mon mari et ma famille gardent la santé. Malheureusement, des maladies un peu graves se sont déclarées au sein de ma famille... On a perdu des très proches, ça a été dur. Donc j'espère que cette année sera moins marquée par la maladie et les décès", déclare-t-elle dans donner plus d'informations.

Nul doute que l'arrivée de Berlioz à la maison mettra du baume au coeur à tous !