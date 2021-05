Laetitia Milot fête les 3 ans de sa fille Lyana, qu'elle ne veut pas trop gâter

Lyana est la fille unique de Laetitia Milot et Badri. En lui donnant naissance, la comédienne a remporté une bataille contre l'endométriose, maladie qu'elle a révélée en 2013 et pour laquelle elle a subi une opération un an plus tôt.

"L'endométriose ne disparaît toujours pas après la grossesse. J'ai seulement obtenu une magnifique victoire dans cette guerre", a précisé Laetitia dans le dernier numéro de Closer. Au magazine avec qui elle s'est entretenue au sujet de son nouveau roman, Sélia (aux éditions Plon), la jeune femme a évoqué sa petite Lyana et l'éducation qu'elle lui donne : "Même si Lyana est un cadeau de la vie, elle ne sera pas trop gâtée. Je ne l'ai pas été dans mon enfance, ce n'est pas dans mon état d'esprit, ni dans celui de son papa. Je veux vraiment qu'elle ait les bonnes valeurs."

Pour la promotion de son thriller, Laetitia Milot est également passée par l'émission Touche pas à mon poste. Elle a révélé que ses écrits étaient inspirés de sa propre expérience, avec un fan tombé amoureux d'elle : "Au début, ça commençait doucement, comme dans le livre en fait, par une simple histoire d'amour, enfin des simples mots d'amour, mais au fur et à mesure, c'est monté, monté, jusqu'à des menaces de mort et en fait après, il est allé très loin, et c'est allé dans un procès. Il y a eu un procès, ça a été le seul fan, sinon je vous rassure tout va bien avec le public."

