Laetitia Milot, un retour impossible dans "Plus belle la vie" : elle dévoile la triste raison

Voilà déjà trois ans que Laetitia Milot a quitté l'aventure Plus belle la vie (France 3) pour voguer vers de nouveaux horizons. Et depuis, la comédienne en a fait des choses ! Entre les multiples téléfilms à succès auxquels elle a participé pour TF1, l'écriture d'un livre et la naissance de sa fille, Laetitia Milot a eu une vie bien remplie. Mais le Mistral n'a jamais complètement disparu de ses pensées.

La jolie brune de 40 ans, qui a incarné Mélanie depuis la première saison en 2004, n'a d'ailleurs jamais rechigné à l'idée de faire des come-back épisodiques. Problème, les équipes de Plus belle la vie, elles, ne semblent pas adhérer à cette idée. "J'ai revendiqué mon envie de retour depuis trois ans, pour le public qui le réclame. Mais la production ne souhaite malheureusement pas que Mélanie revienne", a-t-elle regretté lors d'une interview pour Télé Star.

Qu'à cela ne tienne, Laetitia Milot croule sous les projets. Elle sera d'ailleurs de retour dans les librairies dès le 12 mai prochain avec son troisième roman Sélia, un thriller psychologique. La maman de Lyana (bientôt 3 ans) continue également les tournages en parallèle. Un vie à 100 à l'heure qu'elle adore ! "Je suis boulimique de travail. J'épuise tout le monde autour de moi, mon mari en a parfois marre", a-t-elle encore confié pour nos confrères.

À noter que, ces dernières années, Laetitia Milot n'est pas la seule à avoir déserté les plateaux de tournage de Plus belle la vie. Récemment, c'est d'ailleurs une autre actrice emblématique du feuilleton qui a abandonné son personnage, à savoir Fabienne Carat. Elle aussi désireuse de se frotter à de nouvelles expériences, elle a rapidement rebondi et déjà rencontré un grand succès avec la dernière saison de Section de recherches (TF1).