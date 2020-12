Laetitia Milot : Déguisée en Mère Noël avec sa fille Lyana, "renne des neiges"

Noël approche ! En attendant les fêtes de fin d'années, Laetitia Milot a partagé une adorable vidéo avec sa fille Lyana (2 ans) sur Instagram. Sur les images, on découvre l'adorable petite fille décorer son sapin de Noël avec une très grande dextérité. "Maman ici !" souffle Lyana à sa maman pour lui indiquer le meilleur endroit où placer sa guirlande.

Craquantes, mères et filles portent l'une et l'autre un bonnet de Noël, un serre-tête ainsi qu'un pull rose à capuche. "C'est bien mon coeur" chuchote Laetitia, toujours très admirative des moindres faits et gestes de sa fillette. À la fin de la vidéo, la petite Lyana apparaît allongée sur son canapé, contemplant le travail accompli avec sa mère. "Après l'effort, le réconfort" écrit la femme de Badri en légende.