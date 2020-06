Laetitia Milot, 13 ans de mariage avec Badri : sa robe de mariée étonne toujours

Joyeuses noces de muguet ! Cela fait treize ans que Laetitia Milot a épousé son cher et tendre Badri. À cette occasion, elle a ressorti une photo de son mariage et a rappelé au monde qu'elle avait eu l'idée originale de s'unir en couleurs...

"En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur? En rouge et noir, j'afficherai mon coeur", chantait Jeanne Mas. Mais c'est surtout en rouge et noir Laetitia Milot a dit oui à Badri et lui aussi. C'était le 30 juin 2007. Âgée de 27 ans à l'époque, elle avait épousé celui qui l'avait aidée à se remettre de la mort de son premier grand amour, Yannis, décédé d'un cancer.

Le 30 juin 2020, la voilà donc prête à ressortir une photo d'archive de ce grand moment sur Instagram. Et nous sommes certainement nombreux à avoir oublié qu'elle avait osé un mariage aussi coloré. Sa robe rouge et noire pourrait même faire penser à celle d'une danseuse de french cancan. "Joyeux anniversaire de mariage mon chéri", a simplement commenté la star de Plus belle la vie, vue aussi dans Danse avec les stars.

Cette publication a en tout cas fait réagir de nombreux fans, mais aussi un acteur de PBLV et proche de Laetitia Milot, Laurent Kerusore. Il a écrit en commentaire : "Joyeux anniversaire, les amours ! Je vous embrasse fort et n'oublierai jamais que j'ai été témoin de ce grand amour. Je vous aime."

En 2007, Laetitia Milot avait fait un mariage de rêve. Si son mari et elle portaient du rouge et du noir les trois cents invités, eux, étaient en blanc. Une union qui a eu lieu à Marseille, dont les des photos avaient été dévoilées dans la presse et qui avait été honorée par la présence de nombreux acteurs de Plus belle la vie.

Depuis, le couple a fait un sacré bout de chemin. Après des années d'attente pour avoir un enfant, Laetitia Milot souffrant d'endométriose, le couple a accueilli une petite Lyana, née le 14 mai 2018. Elle a donc 2 ans. La comédienne, elle, a pris du galon. Elle a joué dans des téléfilms et des séries comme Olivia ou Un bébé pour Noël. Elle a même publié plusieurs livres, une autobiographie et deux romans dont un a été adapté à la télévision, On se retrouvera.