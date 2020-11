Laetitia Milot - Sa fille Lyana (2 ans) attristée par le confinement : "C'est dur pour elle..."

Interviewée par Télé Star, Laetitia Milot (40 ans) a expliqué comment elle et sa famille vivaient ce second confinement imposé en raison de la pandémie de coronavirus. Maman poule, elle a notamment confié comment Lyana (2 ans) vivait cette période compliquée. Très touchée à chaque fois qu'elle évoque son adorable petite fille, elle raconte : "Elle continue d'aller à la crèche qu'elle adore, d'y voir ses copains. En revanche, elle me réclame tous les jours de voir papi et mamie... C'est dur pour elle, pour tous les enfants. C'est une triste période pour tout le monde..."

Malgré tout, elle indique que sa fille va "bien" et ajoute : "C'est mon bonheur. Avec mon mari Badri, nous sommes des parents comblés, gagas... Enfin, pas trop, sinon elle en profite. C'est une fille super zen, sociable, rigolote. Comme beaucoup d'enfants, c'est un petit clown."

Bientôt à l'affiche du téléfilm Liés pour la vie (inspiré de son roman publié en 2017), la femme de Badri a également repris le tournage de Pour te retrouver (M6) et s'apprête à "débuter la préparation d'une fiction aux côtés de Line Renaud". Concernant son rôle dans la série Plus belle la vie, elle indique : "Je dois beaucoup à cette série qui m'a lancée. (...) Mais pour le moment, il n'est pas prévu que je revienne." Par ailleurs, l'actrice atteinte d'endométriose a révélé être en pleine écriture de son second roman, un thriller psychologique. "Vous allez être surpris !" lance-t-elle aux journalistes. Comme quoi le confinement peut être l'occasion de commencer, malgré tout, de nouveaux projets.