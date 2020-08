Laetitia Milot "paniquée" : gros coup dur sur son nouveau tournage

"Il semblait pourtant en grande forme..." Aux commandes du tournage du nouveau téléfilm de TF1 tiré de son roman Liés pour la vie, Laetitia Milot a rencontré un gros imprévu. L'un de ses acteurs principaux a été touché par le fléau qui menace encore le monde entier : le coronavirus. Il s'agit d'Antoine Duléry. Dans Ici Paris, une source assure que ce fut véritablement la douche froide pour Laetitia Milot. "Quand on a dit à Laetitia ce qu'il se passait, elle a été prise d'un vent de panique. Elle a été réellement bouleversée d'apprendre qu'Antoine Duléry, son papa de fiction, était malade."

Heureusement, "la crise a bien été gérée" et l'acteur de 60 ans a rapidement été placé en quatorzaine afin d'échapper à tout risque de contamination autour de lui. "Le planning a dû être remanié d'urgence pour éviter de prendre du retard ou pire, d'interrompre le tournage. Cela aurait coûté très cher à la production", apprend-on également au magazine.

Reste que la crainte se faisait ressentir sur le plateau de tournage une fois révélé qu'Antoine Duléry avait été testé positif. "Il y a eu un moment de flottement au sein de l'équipe. On a tout de suite pensé à Laetitia, son mari Badri et leur fille Lyana, que l'on peut croiser régulièrement dans les coulisses. On a flippé pour eux", confie un technicien.

C'est un coup dur pour Laetitia Milot qui se faisait une joie d'adapter pour la Une son deuxième roman, cinq ans après On se retrouvera, téléfilm qui avait rencontré un gros succès avec près de 7 millions de téléspectateurs au rendez-vous à l'époque. C'est en 2017 qu'elle a publié Liés pour la vie, attendu en deux épisodes de 45 minutes sur TF1 pour raconter l'histoire de Lucie, une championne en équitation en lice pour les Jeux olympiques qui voit sa carrière perturbée après avoir été renversée par une voiture et perd l'usage de ses jambes. En plus d'Antoine Duléry, Laetitia Milot y donne la réplique à François Vincentelli et Cristiana Reali entre autres. Le drame devrait arriver à l'antenne courant 2021.