Laetitia Milot menacée de mort par un fan amoureux : "Il est allé très loin..."

Lors d'une récente interview, Laetitia Milot a annoncé qu'un retour dans Plus belle la vie n'était pour l'heure pas envisageable, à son grand regret. Qu'à cela ne tienne, la comédienne de 40 ans a d'autres projets tout aussi alléchants. Ce mercredi 12 mai 2021, elle publie son troisième roman, Sélia, un thriller psychologique dans lequel le personnage principal est harcelé par un admirateur fanatique. Mésaventure avec laquelle Laetitia Milot est malheureusement très familière.

En effet, invitée à faire la promotion de son ouvrage mardi dans Touche pas à mon poste, la jolie brune a révélé s'être inspirée de sa propre expérience avec un fan obsessionnel pour écrire son roman. "Un seul, et c'est celui qui m'a inspiré pour mon roman. En fait, c'est un fan, au début, ça commençait doucement, comme dans le livre en fait, par une simple histoire d'amour, enfin des simples mots d'amour, mais au fur et à mesure, c'est monté, monté, jusqu'à des menaces de mort et en fait après, il est allé très loin, et c'est allé dans un procès. Il y a eu un procès, ça a été le seul fan, sinon je vous rassure tout va bien avec le public", a-t-elle déclaré sur le plateau de Cyril Hanouna.

Cette histoire ne l'a cependant visiblement pas traumatisée puisque Laetitia Milot est restée très active sur ses réseaux sociaux, toujours encline à échanger avec sa communauté ou à partager des bribes de son quotidien familial avec son mari Badri et leur fille Lyana (bientôt 3 ans).

Avant Sélia, Laetitia Milot a publié deux premiers romans : Je voulais te dire et Liés pour la vie. Tous deux ont été adaptés en téléfilm sur TF1 par la suite avec la comédienne dans le rôle principal. Espérons pour Laetitia Milot que cela se reproduise !