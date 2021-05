Laetitia Milot - Sa fille Lyana est "adorable", mais elle a déjà du caractère...

C'est un petit miracle qui a pointé le bout de son nez le 14 mai 2018 dans la vie de Laetitia Milot. Atteinte d'endométriose, la comédienne de 40 ans a longtemps pensé ne pas pouvoir avoir d'enfant. Mais à force de persévérance, sa fille Lyana est arrivée. La jolie petite blonde a désormais bien grandi et mène une vie parfaitement équilibrée auprès de ses deux parents. Laetitia Milot n'aurait assurément pas pu rêver mieux en découvrant chaque jour un peu plus sa personnalité.

"Elle est adorable, on a beaucoup de chance. Elle n'est pas capricieuse. Elle est souriante. En revanche, elle a son petit caractère, elle est très têtue. Elle est très autonome et aime faire les choses par elle-même", a-t-elle confié dans les pages de Télé-Star. Bientôt âgée de 3 ans, Lyana ne craint donc aucunement son entrée en maternelle à la rentrée prochaine. "Elle est à la crèche donc cela ne devrait pas être trop brutal, surtout qu'elle est habituée à changer d'établissement en fonction de mes tournages. Elle a même hâte. Elle n'arrête pas de me dire : 'Bientôt, je suis grande et je vais à l'école'", a rapporté Laetita Milot.

L'ancienne star de Plus belle la vie aurait aimé agrandir la famille en donnant un petit frère ou une petite soeur à Lyana. Malheureusement, sa maladie semble avoir remporté cette nouvelle bataille. Avec son mari Badri, Laetitia Milot a donc repoussé cette éventualité. "Pour l'instant, avec Badri, nous nous concentrons sur Lyana et sur nos vies professionnelles respectives", s'est-elle contentée de déclarer à ce sujet.

En février 2020, Laetitia Milot s'était montrée plus cash sur le plateau de La Boîte à secrets en déclarant : "Ce ne sera plus possible d'avoir un deuxième enfant (...) Je ne pourrai plus donner la vie".