Laetitia Milot : Anniversaire girly de sa fille Lyana, "2 ans de pur bonheur !"

Le 14 mai 2020, Laetitia Milot a fêté les 2 ans de sa fille Lyana. Sur Instagram, l'actrice de 39 ans a publié une photographie de sa fête d'anniversaire en compagnie de son mari et de leurs deux chiens. Souriante et rayonnante, Laetitia est comblée de célébrer ce jour si spécial, elle qui a eu tant de difficultés à concevoir un enfant. Pour la fête, tout a été prévu pour faire plaisir à la petite fille. Ballons, guirlandes et décorations roses... On découvre également la fillette tendrement enlacée par son papa.

En légende, la comédienne écrit : "C'est fou comme le temps passe vite. Déjà 2 ans de pur bonheur ! Mon ange, mon miracle, mon amour, mon coeur, mon soleil je te souhaite un merveilleux anniversaire. Je t'aime si fort ma chérie." Un moment de bonheur et de complicité en famille qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire à votre petite princesse, vous êtes magnifiques beaucoup de bonheur à vous 3", "Une belle maman un beau papa et sûrement une belle petite princesse tant désirée", "Le temps passe vite profitez bien", ont commenté certains fans de l'actrice.

Surnommée par Laetitia son "miracle", Lyana a été une vraie bénédiction pour l'actrice qui pensait ne jamais avoir d'enfants, car elle est atteinte d'endométriose. Mariée depuis le 30 juin 2007 à Badri, Laetitia a fondé la famille de ses rêves et semble plus heureuse que jamais. Interviewée par TV Magazine en avril 2020 quelques semaines avant l'anniversaire de sa fille, la star de la série Demain nous appartient avait confié comment sa fille vivait le confinement. "Une petite fille de 22 mois, ça demande de l'énergie, il faut trouver des occupations. On alterne puzzles, dessins, pâte à sel... Pour elle, ce sont quasi des vacances. Elle est trop jeune pour comprendre", avait-elle expliqué. En pause dans les tournages de la future série Lucas a disparu (M6), mais aussi de Plus belle la vie, Laetitia ne devrait désormais plus tarder à reprendre le travail après un confinement idyllique en famille.