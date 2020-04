Laetitia Milot, chahut à la crèche : sa fille Lyana se fait mordre !

La crèche n'est a priori pas le lieu le plus calme. Laetitia Milot l'a constaté lorsqu'elle était en plein tournage pour son téléfilm Réunions, produit par France 2. En effet, lors d'un entretien accordé à TV Magazine, la comédienne a raconté une anecdote à la fois drôle et inquiétante survenue à cette période.

Entre deux scènes, l'ancienne vedette de Plus belle la vie s'est vu informer que sa fille Lyana s'était fait mordre par le fils de Sara Martins, sa partenaire de jeu justement dans Réunions. Une situation cocasse pour les deux mamans, qui ont préféré en rire. Laetitia Milot s'est même amusée à demander à sa collègue : "Alors qu'est-ce que je fais ? Je mords ton fils ?"

Le confinement ? Des vacances pour Lyana !

Heureusement, plus de peur que de mal et, au vu des récentes publications de Laetitia Milot sur les réseaux, sa fille, qui fêtera ses 2 ans le 14 mai prochain, se porte à merveille. D'ailleurs, elle vit plutôt bien le confinement. "Une petite fille de 22 mois, ça demande de l'énergie, il faut trouver des occupations. On alterne puzzles, dessins, pâte à sel... Pour elle, ce sont quasi des vacances. Elle est trop jeune pour comprendre", a expliqué la femme de Badri à nos confrères.

Il faut dire que ses parents ont tout le loisir de s'occuper d'elle ces dernières semaines. Laetitia Milot voit sa carrière mise en suspens le temps que l'épidémie de coronavirus se dissipe alors qu'elle venait tout juste d'entamer un nouveau tournage. "Je tournais depuis dix jours Lucas a disparu pour M6 quand tout a été stoppé. J'attendais aussi de retourner à Marseille pour Plus belle la vie et là, pareil, le tournage a été suspendu", a-t-elle confié. Ce n'est que partie remise !