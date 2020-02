Laetitia Milot sur M6 : son retour à l'écran avec un acteur de Dix pour cent

Plus belle la vie lui aura décidément ouvert de bonnes portes. Depuis son départ de la fiction à succès de France 3, Laetitia Milot multiplie les projets et peaufine sa carrière de comédienne. Elle a notamment été la vedette de plusieurs téléfilms romantiques tels que Coup de foudre à Bora Bora, La Vengeance aux yeux clairs, Un bébé pour Noël et, plus récemment, elle rejoignait même le casting de la série Olivia. Si elle se montrait jusqu'à présent fidèle à TF1, Laetitia Milot se tourne désormais vers sa concurrente M6.

En effet, la jolie brune de 37 ans s'est engagée à tourner un nouveau film auprès de la chaîne comme elle l'a confié jeudi 27 février 2020 sur Instagram. "En préparation pour le film Lucas a disparu pour @m6officiel. Bientôt en tournage...", indique-t-elle en légende de sa publication. Sur l'image, Laetitia Milot pose toute sourire aux côtés de ses partenaires à l'écran : Andy Binard-Duval, qui interprétera certainement le rôle du petit Lucas, et Assaâd Bouad. Ce dernier n'est pas inconnu du grand public puisqu'il est l'un des acteurs phares de la série à succès Dix pour cent. Il y incarne, Hicham Janowski, le directeur de l'agence de stars.

Assaâd Bouad n'a d'ailleurs pas chômé ces derniers temps puisqu'en janvier dernier, il révélait avoir bouclé le tournage de la série de France 2 avec ses amis Camille Cottin, Grégory Montel, Nicolas Maury et tous les autres. Alors que la saison 4 apparaît comme étant la dernière, le comédien de 39 ans a livré des adieux émouvants sur sa page Instagram. Avec Laetitia Milot, il est donc prêt à se lancer dans une nouvelle aventure et nul doute que leur duo de choc s'attirera les faveurs des téléspectateurs. Reste à attendre les prochaines informations au sujet du film...