Laetitia Milot maman : cette mignonnerie dont ne se sépare plus sa fille Lyana

Lyana, un enfant miracle. C'est ainsi que le perçoit Laetitia Milot. Atteinte d'endométriose, elle a eu la chance tout de même de tomber enceinte et donner naissance à sa fille le 14 mai 2018 après des années de combat. Malheureusement, elle confiait bouleversée dans La Boîte à Secrets (France 2 ) qu'elle ne pourrait plus jamais donner la vie. Un véritable coup dur pour la comédienne qui rêvait de fonder une grande famille avec son mari Badri. Mais à 39 ans, l'ancienne vedette de Plus belle la vie ne peut s'empêcher d'éprouver de la gratitude d'avoir déjà sa petite Lyana.

C'est pourquoi chaque instant à ses côtés est précieux et mérite d'être immortalisé. Transparente sur tous les sujets avec sa fidèle communauté, Laetitia Milot les invite à partager ses moments de bonheur en famille, comme samedi 22 février 2020. Sur Instagram, elle a donc posté une photo d'elle et la fillette blonde en train de profiter du temps clément qui s'offrait à elles. Bien que Lyana soit de dos, on constate alors qu'elle a déjà ses petites manies, comme porter un tutu de danseuse et s'accrocher à sa peluche préférée. "Aujourd'hui c'était lecture au soleil avec Lyana en mode danseuse qui ne sépare plus de son tutu et de sa Minnie. J'adore !", est-il inscrit en légende.

En plus d'avoir craqué devant la photo, les abonnés de Laetitia Milot ont constaté que Lyana avait bien grandi, à quelques mois de fêter ses deux ans. "Elle est déjà grande comme ça. Comme ça grandit vite !!!", "Elle grandit vite dit donc", lit-on en masse dans son fil de commentaires. En seulement quelques heures, la publication a rencontré un franc succès puisque plus de 40 000 personnes ont cliqué sur la mention "j'aime".