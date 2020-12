Laetitia Milot : Comment son ex Yannis l'a poussée dans les bras de Badri, sur son lit de mort

Laetitia Milot a toujours le sourire et de l'énergie à revendre. On en oublierait presque qu'elle a connu des drames dans sa vie. En plus de son combat contre l'endométriose, la belle actrice de 40 ans a affronté l'une des pires épreuves de la vie, celle de la mort d'un être cher. Malgré tout, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, elle nage dans le bonheur avec son époux Badri.

Avant qu'elle ne réalise son rêve d'évoluer sous le feu des projecteurs, Laetitia Milot était en couple avec Yannis, son premier grand amour. Ensemble, ils sont montés à Paris pour qu'elle réussisse à percer dans le monde de la comédie. Leur quotidien était rythmé par les cours et les petits boulots. Mais il a été bouleversé après qu'on a diagnostiqué un cancer à son cher et tendre. "Le menton de Yannis devient rouge et gonfle. On apprend alors que c'est une tumeur", confiait la pétillante brune dans La Parenthèse inattendue en 2014.

A l'époque, elle n'avait que 20 ans et a finalement mis ses rêves entre parenthèses. Le couple a donc fait son retour dans le Sud de la France pour que Yannis soit auprès de ses proches. "Il a commencé la chimio, la radiothérapie et il a dû être opéré. Là, j'ai laissé tomber tous les projets professionnels. Ca a été une période très, très difficile. Et un jour, après avoir passé cinq mois avec lui 24/24h à l'hôpital, où je le voyais dépérir, il me dit : 'Laetitia, va trouver un boulot au cinéma, en tant qu'ouvreuse, comme ça tu auras des choses à me raconter'", s'est-elle souvenue, non sans émotion. Le lendemain, elle a été embauchée et a ainsi fait la rencontre de Badri qui a été une oreille attentive. Très vite, elle a remarqué que les deux hommes avaient de nombreux points communs.

Yannis nous a fait comprendre qu'il voulait que je sois dans les bras de Badri

Malheureusement, l'état de santé de Yannis se dégradait et un jour, on lui demande de se rendre rapidement à l'hôpital car il est au plus mal. "J'ai appelé Badri pour qu'il vienne aussi dire au revoir à Yannis. Et, en fait, il nous a fait comprendre qu'il voulait que je sois dans les bras de Badri, qu'il prenne soin de moi et qu'il me pousse à devenir comédienne", avait-elle raconté. Un souhait qui a été exaucé puisque Badri et elle ont fini par se mettre en couple et se sont mariés en 2007. Puis Laetitia Milot a fini par percer, notamment grâce à son rôle de Mélanie dans Plus Belle la vie (France 3, de 2004 à 2018).

Laetitia Milot en est certaine, depuis qu'il est mort de son cancer en 2001, Yannis veille sur eux. "Yannis le voit de là-haut... Il m'a mis dans les bras de Badri et il veille sur nous. J'y crois dur comme fer", expliquait-elle à Télé 7 Jours en 2016. Nul doute qu'il veille également sur leur petite fille Lyana, née le 14 mai 2018, après plusieurs années de combat contre l'endométriose. Une bataille qui ne se terminera malheureusement jamais (à moins qu'un traitement voit le jour).