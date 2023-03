Diaporama : Julien Courbet marié à Catherine : leur union bouleversée à la dernière minute pour une curieuse raison

Julien Courbet était l'invité de "C à vous" et, il en a profité pour évoquer son mariage avec sa femme Catherine qui a eu lieu en 1998. © France 5

" Sinon j'étais cuit moi, qu'est-ce que vous voulez faire un mariage un soir de finale de Coupe du monde. Il n'y a personne qui vient. Ou alors il aurait fallu mettre une télé, ce qui aurait été ridicule ", a-t-il justifié sur le plateau de "C à vous". Exclusif - Julien Courbet - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par Cyril Hanouna et diffusée sur C8 le 14 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

C'est donc finalement le 13 juillet 1998 qu'il s'est marié avec Catherine pour son plus grand bonheur. Exclusif - Julien Courbet (RTL) - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

11 / 12