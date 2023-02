Julien Courbet (Ça peut vous arriver) : Un téléspectateur se lâche en direct, impossible de couper, l'animateur n'en revient pas

On peut être un grand animateur et se retrouver dans des situations très délicates... Lundi 6 février 2023, sur le plateau de Ça peut vous arriver, Julien Courbet a dû faire face à un intervenant très culotté. Invité pour parler d'un dégât des eaux survenu chez lui il y a plusieurs semaines, le jeune homme nommé Geoffrey a remercié le présentateur pour son intervention salvatrice qui lui a permis de rapidement régler un problème d'assurance. Mais ensuite, les choses sont allées un peu plus loin...

Content d'avoir un téléspectateur en ligne, Julien Courbet lui a demandé des nouvelles. "L'assurance ne prenait rien en compte mais le pouvoir de votre émission est redoutable puisque figurez-vous que grâce à votre intervention vous avez débloqué une situation de plusieurs mois en quelques heures donc c'est magnifique !", a révélé le jeune homme avec satisfaction. Puis, ce dernier s'est ensuite permis d'aborder sa vie privée sous l'attention d'un plateau éberlué. "Par contre Julien, rappelez-vous, vous m'aviez conseillé d'envoyer des traces écrites et de ne pas me contenter d'un simple appel téléphonique... Mais ça ne marche pas dans le privé parce qu'hier ma femme m'a dit qu'elle allait me faire une gâterie donc je lui ai dis de mettre par écrit cette proposition et elle m'a répondu d'aller me faire f*****", a-t-il lâché sans la moindre gêne.

Je n'ai rien entendu !

Sous le choc, les invités et chroniqueurs de l'émission ont d'abord marqué un temps de silence avant de tous éclater de rire. L'animateur quant à lui, a tenté autant que possible de rattraper cet incident inattendu mais très drôle. "C'est un peu le problème... Vous voyez dans des émissions enregistrées, ça on arrive à le couper ! Mais là comme on l'est pas... c'est pour ça que chaque année la production me demande est-ce qu'on le fait vraiment dans les conditions du direct ou est-ce qu'on enregistre...", a tâtonné Julien Courbet avant de conclure : "Bon écoutez, tant mieux s'il n'y a pas d'écrit, je n'ai rien entendu ! Mais en tout cas on a été content de vous parler Geoffrey, merci !"

Voilà une séquence qui devrait rester dans les annales de l'émission et peut-être même être diffusée dans le bêtisier de l'année !