"Il y a trois témoins" : Julien Courbet balance sur une scène passée inaperçue en plein direct, du jamais vu ailleurs...

Il s'en passe des choses sur le plateau de Ça peut vous arriver (M6/RTL), présentée depuis 2001 par Julien Courbet. Après le téléspectateur qui s'est lâché en direct, mardi 7 février 2023, l'animateur de 58 ans a été surpris par l'une des avocates de son émission ce mercredi 8 février.

Aujourd'hui, Julien Courbet était aux commandes d'un numéro inédit de Ça peut vous arriver. Le programme se consacre à la défense des consommateurs et pour l'occasion, il est épaulé par des avocats, des négociateurs et des journalistes pour tenter de régler les litiges. Dans l'émission du jour, l'équipe est venue en aide à un téléspectateur victime d'un artisan qui n'a pas tenu ses engagements. L'homme en question a été employé pour poser un mur de clôture, qu'il devait fournir. "Il avait payé 2 500 euros d'acompte et ce monsieur n'était jamais venu. A priori, il n'aurait même jamais commandé le matériel et il n'aurait pas non plus d'assurance décennale", a précisé la journaliste Charlotte Méritan.

La nuit s'est bien passée ?

Après avoir interrogé le négociateur Bernard Sabbah, Julien Courbet s'est tourné vers l'avocate Anne Cadoret. Et, une fois son avis donné, la jeune femme s'est mise à bailler. Un moment qui n'a pas été diffusé à l'antenne, mais qui a été dévoilé au grand jour par Julien Courbet. "Vous avez baillé là, je vous ai vue. Ce n'est pas grave. Heureusement la caméra était sur moi, mais il y a quand même trois témoins... Je peux vous dire qu'elle a toute sa dentition. J'ai même pu voir les dents de sagesse pousser !", s'est amusé le présentateur. "Non je les ai enlevées !", a répondu sa collègue.

Si elle pensait que l'histoire allait s'arrêter là, elle se trompait. Julien Courbet a poursuivi : "La nuit s'est bien passée, tout va bien ?". Anne Cadoret lui a alors répondu que c'était le cas, mais que c'était "tôt le matin". "Il y a peu d'émissions comme ça où vous voyez... Par exemple, au journal de 20 heures, vous ne verrez jamais Gilles Bouleau [il se met à faire semblant de bailler et de s'étirer, NDLR] : 'Allez la météo.'", a conclu le présentateur. Une séquence à ne pas louper.