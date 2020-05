Cady Groves est morte à 30 ans, son frère coupe court aux rumeurs...

C'est une nouvelle qui tombe bien trop tôt. La chanteuse américaine Cady Groves est morte le samedi 2 mai 2020. Elle avait seulement 30 ans. C'est son frère, Cody, qui a annoncé le drame sur Twitter. "Elle a quitté notre monde, écrivait-il. Il y a peu de détails, nous essayons d'en savoir davantage et nous essayerons de vous en dire plus. Repose en paix Cady. J'espère que tu as retrouvé Kelly et Casey." Effectivement, chez les Groves, c'est drame sur drame : deux membres du clan sont par le passé décédés à l'âge de 28 ans – au moment des faits. L'un en 2007, l'autre en 2014, assassiné.

Chose promise, chose due. Voyant que le public s'affolait en cherchant une raison à cette disparition prématurée, Cody Groves a apporté des précisions sur les réseaux sociaux. Il a indiqué que sa soeur, connue notamment pour le titre This Little Girl, était morte... "de cause naturelle". "Je déteste avoir à faire ça mais, apparemment, le monde et internet sont truffés de fausses informations. Dans mon post d'origine, je disais que nous n'avions pas d'information pour essayer d'éviter ce genre de choses, mais je tiens à mettre fin à toutes ces rumeurs. Une autopsie complète a été effectuée et il n'y a aucune trace d'acte suspect, criminel, et rien ne montre qu'elle aurait pu se faire du mal, a-t-il rectifié. Elle a eu des problèmes médicaux à l'automne dernier et notre hypothèse, jusqu'à ce que les tests soient plus complets, c'est que ces problèmes ont ressurgi."