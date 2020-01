Calum Scott super musclé : le chanteur dévoile ses progrès... et ses abdos

La chanteur britannique Calum Scott a pris de bonnes résolutions pour 2020 et compte bien le montrer ! Sur Instagram, la révélation de Britain's Got Talent de 2015 a dévoilé son corps en transformation. À 31 ans, le chanteur a montré ses "progrès en photos pendant sa tournée de 2018".

Sur trois photos, où il apparaît torse nu, Calum Scott a montré son corps en 2018, celui qu'il a transformé durant l'année et ses projections pour 2020. "Cette année, je vais repousser mes limites encore plus loin qu'avant. Je fais le yoyo avec mon poids parce que j'aime le vin et les glucides, mais j'ai appris que c'était OK", lit-on en légende. "Il faut être certain de s'entraîner et de bien manger, puis les récompenses sont bien méritées. Qui sera musclé en 2020 ?", conclut le chanteur au 262 millions de vues sur YouTube.

Son audition pour l'émission britannique avait fait le buzz avec sa reprise de Dancing on My Own de Robyn. Le juré Simon Cowell, réputé comme le plus cruel, avait appuyé sur le golden buzzer, permettant ainsi à Scott d'être directement qualifié pour les demi-finales. En 2016, Calum Scott a commercialisé sa version de sa chanson porte-bonheur et le jeune homme, alors âgé de 27 ans, avait caracolé à la deuxième place des charts anglais. Deux ans plus tard, son album Only Human a été certifié double platinium et atteint la quatrième place du classement. La même année, son single avec Leona Lewis, You Are the Reason, a également été double platinium.

Calum Scott est un membre actif de la communauté LGBTQ+ en Grande-Bretagne. Après son coming out en 2015, il a déclaré que parler de sa sexualité était "devenu une pierre angulaire en termes de processus d'écriture de chansons" comme pour son titre If Our Love Is Wrong.