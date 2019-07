Leona Lewis : Son mariage féerique en Italie avec Dennis Jauch

Parmi les invités, son ami Keisha Buchanan (star du groupe Sugababes) était présente ainsi que le gagnant britannique de The Voice Jermaine Jackman, qui a interprété une chanson (d'amour bien sûr) pendant la cérémonie.

Elle a offert le voyage à ses invités

Pour que tout le monde soit présent à cette grande fête, l'interprète de Better in Time a offert le voyage jusqu'en Italie à ses invités. Une source proche de la chanteuse a confié au Sun : "Leona est follement amoureuse de Dennis et ils sont tous les deux très impatients de s'unir ce week-end (...) Parce qu'ils vivent aux États-Unis, leurs amis et leur famille ne se rencontrent pas souvent, ce sera donc un jour vraiment spécial."