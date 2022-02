Cambriolage dans un entrepôt de baskets de luxe : un influenceur complice de trafic ?

La basket est aujourd'hui un des articles de mode les plus convoités ! La demande est telle qu'un marché de revente a vu le jour et explosé, permettant à des revendeurs de prospérer. L'un d'entre eux a malheureusement été victime d'un cambriolage, et a retrouvé ses biens volés sur la page Instagram d'un influenceur...

La victime s'appelle Chris. Il est le fondateur de la boutique en ligne Retro Shop Paris, qui propose aux internautes les baskets les plus prisées à des tarifs resell (au prix revente, supérieur au prix détail). Chris a donc subi un cambriolage dans la soirée du dimanche 16 janvier 2022. Des malfaiteurs cagoulés ont ouvert son box, situé dans un entrepôt à Massy, dans l'Essonne. Chris y stockait ses paires. Les cambrioleurs, véhiculés en camion blanc doté d'une fausse plaque d'immatriculation, en ont dérobé près de 500.

Chris, lui, a constaté le vol deux jours plus tard. "Je me suis rendu à l'entrepôt le mardi 18 pour récupérer une paire. J'ouvre mon box, ça coince un peu. J'ouvre en entier, et là : plus rien ! Ils ont quasiment tout pris, ils ont seulement laissé les paires pour enfants", s'est-il souvenu auprès du Parisien. Le jeune entrepreneur les prend sur le fait grâce aux vidéos de caméras de vidéosurveillance et dépose plainte au commissariat de Palaiseau. "J'étais désemparé, je n'avais aucune vision du préjudice au départ, ajoute-t-il. J'ai connu des jours un peu difficiles, je ne dormais pas, je revoyais les photos des cambrioleurs en boucle dans mon téléphone. J'avais peur qu'ils aient trouvé mon adresse sur un carton."

En parallèle de la police, Chris et son entourage de Chris mènent aussi l'enquête. Ils écument les réseaux sociaux et tombent sur les fameuses baskets volées. Elles apparaissent sur les stories Instagram d'un certain Soper Cartel 619. Cet utilisateur passionné de moto et suivi par près de 12 000 abonnés les revend et vante la rareté des sneakers.