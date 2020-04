Cameron Diaz : Cette habitude qui fait de Benji Madden le papa idéal

Au cours d'un live Instagram avec le maquilleur Gucci Westman, Cameron Diaz a dévoilé les secrets de sa nouvelle vie de maman. Parents d'une petite fille prénommée Raddix depuis le 30 décembre 2019, Cameron et son épouxBenji Madden semblent complémentaires et s'entendent à merveille pour s'occuper de leur bébé. Elle explique : "Benji veut se coucher tard, et j'aime me coucher tôt... ça marche si bien pour nous en tant que parents. Je peux aller me coucher quelques heures plus tôt et il fait ses repas plus tard avec elle". Très amoureuse et heureuse avec son époux, elle ajoute : "On a tous besoin de quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous pour nous compléter au quotidien".

Hyperactive pendant son confinement, elle révèle d'ailleurs être une vraie pile électrique dès son réveil. "Je me lève littéralement et je n'arrête pas de bouger jusqu'à ce que je pose ma tête sur l'oreiller" indique-t-elle. Fin gourmet, elle confie également adorer cuisiner pour sa famille et leur concocter de bons petits plats. L'actrice du film Charlie's Angels a même confié son ultime gourmandise... les pâtes ! Elle déclare : "Je mange beaucoup trop de pâtes. J'en mange tous les soirs. C'est juste réconfortant, c'est facile et vous pouvez utiliser tellement de choses".

Concernant la pandémie de coronavirus, Cameron avoue être angoissée par cette période durant laquelle "aucun d'entre nous ne sait ce qui va se passer, quand cela va se terminer ou quel sera le nouveau départ". Pour finir, l'actrice de 47 ans donne son ultime conseil pour mieux vivre son confinement : "La meilleure chose à faire est de rester dans le moment présent, de prendre soin de soi."