Covid-19 : Où sont les masques ? Olivier Véran répond honnêtement

Pourtant, au début de la crise sanitaire en France, le discours du gouvernement sur le port du masque n'était pas aussi ferme. Seules les personnes présentant des symptômes étaient invitées à s'en munir, si tant est qu'elles en trouvent quelque part : "Je suis humble. On apprend tous les jours et il peut nous arriver de changer de braquet (...). Aucune piste n'a été et ne sera écartée", justifie celui qui est aujourd'hui la troisième personnalité politique préférée des Français, selon un récent sondage réalisé par l'Ifop pour Paris Match.

Le 22 avril, c'est loin de sa famille qu'Olivier Véran a fêté ses 40 ans. Ses deux enfants restés à Grenoble, c'est à distance que ceux-ci lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Malgré cette séparation, le jeune ministre peut compter sur le soutien de sa compagne, la juriste et députée de l'Hérault Coralie Dubost, rencontrée à l'Assemblée il y a deux ans. "Entre Olivier et moi, les choses ont pris du temps. On a été collègues, puis amis, avant de le coup de foudre", confie-t-elle d'ailleurs à nos confrères.