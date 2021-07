Cannes 2021 : Carla Ginola en look chic et bohème, la fille de David Ginola embrase le tapis rouge

Du beau monde par-ci, du beau monde par-là. Décidément, cette 74e édition du Festival International du film de Cannes ne déçoit pas tout ceux qui l'attendent depuis 2019 ! Le mercredi 7 juillet 2021, pour sa deuxième journée, l'évènement diffusait le nouveau projet incroyable de François Ozon : un drame adapté du roman d'Emmanuèle Bernheim intitulé Tout s'est bien passé. Pour applaudir l'équipe du film, composée entre autres de Sophie Marceau, Géraldine Pailhas et André Dussollier, Carla Ginola avait fait le déplacement jusqu'à la Côte d'Azur.

La belle influenceuse de 26 ans a illuminé le tapis rouge du Palais des Festivals dans une longue robe drapée, chic et bohème, à la couleur doucement vitaminée. Elle s'était bouclée les cheveux pour l'occasion et avait orné son front d'un ravissant bijou de tête doré. Venue avec sa grande copine Lena Mahfouf, alias Lena Situations, Carla Ginola a croisé la route des plus grandes célébrités du septième art : Michael Angelo Covino, Andrea Arnold, Mounia Meddour, Daniel Burman, Elsa Zylberstein, Frédérique Bel, Andie MacDowell, Christophe Guillarmé, Blanca Blanco, Diipa Khosla, Eva Herzigova, Didi Stone Olomide, Baptiste Giabiconi, Leonie Hanne, Candice Swanepoel, Axelle Marine et Jean-Claude Jitrois.

Il faudra patienter pour pouvoir regarder Tout s'est bien passé, sur grand écran, puisque la sortie n'est prévue que pour le 22 septembre 2021. Carla Ginola peut donc s'estimer heureuse, elle qui adore voir des films ! Mais où était passé son compagnon Adrien Erka, qui l'accompagne généralement en séance - malgré la discrétion extrême de leur relation ? Pas de panique. S'ils n'étaient pas réunis à Cannes pour profiter des soirées arrosées organisées en marge du festival, ils se sont affichés très récemment sur les réseaux sociaux... à l'occasion d'une soirée cinéma, avec au programme le nouveau Disney, Cruella, avec Emma Stone !