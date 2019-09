Capucine Anav : Décolleté floral au bras d'Alain-Fabien Delon

Paris court toujours, deuxième édition ! Vendredi 20 septembre 2019, le festival dédié aux courts métrages et présidé cette année par l'acteur et comédien Fabrice Éboué a attiré du beau monde au théâtre L'Européen. Parmi les personnalités présentes, Capucine Anav et son compagnon Alain-Fabien Delon.

L'ancienne candidate de Secret Story (saison 6 en 2012) et ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) avait misé sur un ensemble floral pour cette sortie en couple. La comédienne de 28 ans à l'affiche de la pièce de théâtre Un week-end tranquille, d'Alil Vardar avec Alexandra Vandernoot et Jérôme Lenotre, a également proposé un délicat décolleté. De son côté, Alain-Fabien Delon s'est montré élégant avec une petite touche de décontraction. Le fils de 25 ans d'Alain Delon portait un costume noir, une chemise blanche et une paire de baskets.

Paris court toujours a également attiré plusieurs personnalités connues, notamment pour avoir été vues dans l'émission Danse avec les stars de TF1 : le danseur Yann-Alrick Mortreuil qui était accompagné de sa moitié, la comédienne Héloïse Martin (Tamara) et le mannequin Terence Telle.

L'ancienne Miss France Maëva Coucke, la chanteuse Amandine Bourgeois, révélée dans Nouvelle Star, la chanteuse et comédienne Princess Erika, ou encore l'ancienne candidate de la Star Academy Aurélie Konaté étaient également présentes.

Le palmarès

– Le prix coup de coeur du Parrain (Fabrice Éboué) : Les filles sages ne conduisent pas la nuit de Marianne Shmadel.

– Le prix de la meilleure réalisation : Çukur de Tilbe Cana Inan

– Le prix du meilleur scénario : Morts aux codes de Léopold Legrand

– Le prix Arda de la meilleure interprétation masculine : @theo dans Couleur Menthe à l'eau

– Le prix Arda de la meilleure interprétation féminine : Alexandra Bialy pour ce même film de Lou Scheruy Zidi

– Le prix "coup de coeur" du jury : Couleur menthe à l'eau

Enfin les trois prix du public ont été attribués à T gros de Gauthier Blazewicz, Smile de Lea Lando et Stéphane Marelli et Les filles sages ne conduisent pas la nuit.

Rien en revanche pour Quel joli temps pour jouer ses vingt ans de Pauline Garcia, dans lequel joue Lily-Rose Depp.