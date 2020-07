Cardi B : Torride en string à la plage avec son mari Offset, très tactile

Privés de concerts et de rassemblements en tout genre, Cardi B et Offset savourent d'autres plaisirs, comme un après-midi à la plage ! Ils embrasent la Toile avec une nouvelle photo torride. Canon en bikini, collée contre son mari, Cardi est prête à le dévorer...

Cardi B compte plus de 70 millions d'abonnés sur Instagram. 70 millions d'internautes avec qui elle partage son quotidien, son actu et ses coups de gueule, et à qui elle a adressé une photo digne d'une carte postale ! La rappeuse de 27 ans y pose avec son mari également rappeur, Offset. L'un contre l'autre, assis à même le sable sur une plage, les deux époux parents de la petite Culture (2 ans) partagent un instant torride.

"J'ai envie de le manger", écrit @iamcardib en légende de son cliché. Le sentiment semble partagé par Offset, qui regarde sa femme avec envie et pelote son postérieur tatoué.