Carinne Teyssandier : Photos avec sa fille qui lui ressemble énormément !

Pourtant, il y a plus d'un an, Carinne Teyssandier a vu son bonheur familial éclater en milles morceaux. Arrivée au bout de leur histoire d'amour alors qu'ils étaient mariés depuis près de huit ans, l'animatrice et son époux ont décidé d'un commun accord de se séparer et ont divorcé dans la foulée. Fort heureusement, pour le bien-être de leur fille, les deux ex restent proches et se voient très régulièrement. "On est séparés mais on vit à 50 mètres l'un de l'autre", confiait la présentatrice à nos confrères de Télé Star en février 2022.

Même dans la tourmente, les anciens amoureux restent donc soudés. Pour rappel, en 2016, le couple avait été condamné à six mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende chacun pour avoir fait travailler illégalement et pendant huit mois, leur gouvernante mauricienne. Une situation douloureuse dont ils se souviennent probablement encore maintenant mais qui est bel et bien derrière eux...