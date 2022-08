Carinne Teyssandier divorcée : elle est toujours (très) proche de son ex !

Une aubaine pour la petite Charlie-Rose qui peut ainsi voir tout autant son papa et sa maman. "Elle veut monter sa chaîne YouTube consacrée au bricolage. Avec deux gobelets et une planche, elle est capable de vous fabriquer une table basse ou une chaise longue pour ses Barbie..." avait raconté Carinne Teyssandier qui reconnaissait être une maman gaga face à sa fille avec laquelle elle ne parvenait pas à être autoritaire et avec lequel elle avait énormément "de mal à dire non".

Difficile en tout cas de savoir quand le couple s'est séparé mais ils semblaient toujours ensemble au moment du scandale judiciaire dans lequel ils avaient été impliqués en 2017. Condamnés à six mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende chacun pour avoir fait travailler illégalement pendant huit mois leur gouvernante mauricienne Joanne Dimba recrutée en 2014, celle-ci avait raconté au Parisien avoir dû travailler "sans compter ses jours et pour un salaire de misère". Le couple, qui avait été condamné à lui verser 35 000 euros, avait reçu le soutien d'une célèbre cuisinière